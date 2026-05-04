Piacenza | screening gratuiti in Piazza Cavalli per la salute del rene

A Piacenza, in Piazza Cavalli, sono stati organizzati screening gratuiti dedicati alla salute dei reni. Durante l’evento, i partecipanti potranno sottoporsi a test volti a individuare eventuali anomalie o problemi renali. Se i risultati evidenzieranno criticità, saranno fornite indicazioni su eventuali approfondimenti medici o interventi necessari. L’iniziativa si pone come un’opportunità di prevenzione e controllo senza costi aggiuntivi per i cittadini.

? Cosa scoprirai Come possono i test in piazza prevenire la dialisi?. Cosa accadrà se gli screening riveleranno problemi ai reni?. Chi riceverà la relazione clinica dopo i controlli gratuiti?. Perché le malattie renali restano invisibili fino alle fasi critiche?.? In Breve Martedì 12 maggio dalle ore 9 alle 16 in Piazza Cavalli. Oltre 4,5 milioni di italiani soffrono di malattie renali croniche. Test gratuiti includono pressione arteriosa ed esame delle urine in aree riservate. Relazioni cliniche consegnate ai cittadini per il medico di medicina generale. Martedì 12 maggio, dalle ore 9 alle 16, Piazza Cavalli a Piacenza ospiterà una giornata dedicata alla salute renale organizzata dall’Ausl locale insieme al Comune e alla Croce Rossa italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: screening gratuiti in Piazza Cavalli per la salute del rene Notizie correlate Il Policlinico San Pietro aderisce alla Giornata Mondiale del Rene 2026 con screening gratuiti per valutare la salute dei reniLa Giornata Mondiale del Rene diventa occasione per promuovere controlli e prevenzione delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali... Salute in piazza: screening gratuiti a BolognaArriva a Bologna "Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Cuore in piazza a Taurianova | successo per il tour della Croce Rossa. Giornata del rene, professionisti in piazza Cavalli il 12 maggioI medici, affiancati dal personale infermieristico saranno a disposizione per fornire informazioni corrette e approfondimenti sulla prevenzione delle malattie renali ... ilpiacenza.it Prevenzione delle Malattie Respiratorie Croniche: Percorsi di Salute nelle PiazzeScopri la prevenzione delle malattie respiratorie con i Percorsi di Salute nelle Piazze e i benefit degli screening gratuiti. Questo articolo approfondisce l’importanza della prevenzione ... Leggi tut ... msn.com