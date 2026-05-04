performing art campania accende il rosso vivo a napoli

Un viaggio tra musica, danza, fotografia e memoria per raccontare la rinascita culturale della zona Est di Napoli. Dal 4 maggio al 2 giugno, Napoli accende la sua parte più ardente. Performing Art Campania, diretta da Mimmo Maglionico, firma un progetto che non è solo programmazione culturale, ma un gesto di identità: “Rosso Vivo – Sangue, fuoco e rinascita nella zona Est di Napoli”, inserito nel Maggio dei Monumenti 2026 – “Ebbra di luce, folle di colori” e dedicato ai territori della Municipalità 6: Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio. Il rosso come chiave di lettura del territorio. Il rosso è la lente attraverso cui guardare la città: lava che distrugge e rigenera, sangue che pulsa nelle vene di una comunità ferita e innamorata, passione che si fa danza, voce, resistenza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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