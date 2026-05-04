Perdono la traccia del sentiero di rientro poi cala il buio | paura per due climber

Due alpinisti sono rimasti bloccati nella Valle del Sarca dopo aver perso la traccia del sentiero di rientro mentre scendevano dalla via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain. Con il calare della notte, hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti per aiutarli a ritrovare la strada e metterli in salvo. La zona è stata raggiunta dalle squadre di soccorso durante le ore serali.

Stavano scendendo lungo la via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain – nella Valle del Sarca – quando, accorgendosi di aver perso la traccia del sentiero di rientro, hanno chiesto aiuto ai soccorsi. Il fatto è successo ieri sera, domenica 3 maggio, e ha visto coinvolti due climber.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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