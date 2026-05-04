Due arrampicatori hanno perso la traccia del sentiero di ritorno mentre scendevano lungo la via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain, in Valle del Sarca. Con il calare del buio, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi, che sono intervenuti per aiutarli a ritrovare la strada e garantire la loro sicurezza. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle loro condizioni o sul tempo trascorso prima dell'intervento.

Stavano scendendo lungo la via “Le strane voglie di Amélie” sul Piccolo Dain – nella Valle del Sarca – quando, accorgendosi di aver perso la traccia del sentiero di rientro, hanno chiesto aiuto ai soccorsi. Il fatto è successo ieri sera, domenica 3 maggio, e ha visto coinvolti due climber.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Climber bloccati nella notte in un sentiero esposto: paura per due trentenniÈ stata una nottata di lavoro quella tra il 12 e il 13 aprile per gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino della Stazione di Riva...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Perdono la traccia del sentiero di rientro, poi cala il buio: paura per due climber; Perdono il sentiero, due climber tedeschi soccorsi in serata sul Piccolo Dain; Irresponsabili in quota: senza attrezzatura, né abbigliamento da neve e perfino senza pila, due escursionisti si perdono al buio. Salvati nella notte dopo 6 ore di intervento; Escursionisti 27enni perdono il sentiero scendendo dal Monte Rite: recuperati con corde e imbrago nella notte.

Paura per due giovani escursionisti: perdono il sentiero e restano bloccati sopra dei pericolosi salti di rocciaCIBIANA DI CADORE. Perdono la traccia del sentiero e finiscono per bloccarsi sopra dei salti di roccia. Si è concluso verso le 22.30 di ieri l'intervento di recupero di due escursionisti, scesi fuori ... ildolomiti.it

Perdono il sentiero, due climber tedeschi soccorsi in serata sul Piccolo DainL'allarme in serata, i due escursionisti sono stati individuati con le fotoelettriche e poi recuperati e portati a valle illesi dall'elicottero ... rainews.it

Oggi ad Ortona si conclude la Festa del Perdono 2026, gli ultimi appuntamenti in programma prevedono una serata speciale. Ore 21:30 Enrico Ruggeri in concerto Piazza San Tommaso Uno dei grandi nomi della musica italiana, pronto a regalare al pubbli - facebook.com facebook

ma figurati se perdono di proposito...nei film, forse x.com