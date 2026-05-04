Perché centinaia di persone con il cappello ballavano davanti al Comune

Centinaia di persone con il cappello si sono radunate davanti al municipio, ballando in modo spontaneo e senza apparente motivo. La scena ha attirato l'attenzione di molti passanti, alcuni dei quali hanno scattato foto e registrato video. Alcuni clienti dei bar nelle vicinanze si sono fermati a osservare l’evento improvviso, che ha creato un momento di sorpresa nella piazza.

In molti stupiti si sono fermati a osservare. Chi era comodamente seduto ai tavolinini esterni dei bar della piazza li ha immortalati con foto e video. Sui gruppi social di Monza sono stati molti i post con la centralissima piazza Trento e Trieste trasformata in una mega pista di ballo. Dove.🔗 Leggi su Monzatoday.it

The West Has a Dangerous Obsession with Socialism

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