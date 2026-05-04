Durante la settimana del Festival di Sanremo, si era discusso davanti alle telecamere e durante alcune feste frequentate da artisti e addetti ai lavori di come la leggerezza possa trasformarsi in consapevolezza. Tra le palme della città, si era parlato di questo tema, con un focus sulla percezione e sul senso di quei momenti di svago. Ora, si conoscono nuovi dettagli sulla vicenda di Tredici Pietro, che era già tutto lì.

Tra le palme di Sanremo, avevamo parlato di come la leggerezza possa diventare consapevolezza. L’avevamo fatto davanti alle telecamere e in alcune di quelle feste che artisti e addetti ai lavori si obbligano a frequentare durante la settimana del Festival. Ne avevo scritto qui: Sanremo ha fatto diventare quel ragazzino simpatico un uomo ugualmente simpatico, ma anche consapevole. Anche il set di quest’intervista lo dimostra: Pietro non perde l’occasione per tirare in mezzo chiunque varchi la porta, dal fotografo al suo ufficio stampa, da chi lavora con lui fino a chi deve intervistarlo. Sa come far stare tutti a suo agio e fa sorridere pensare che quest’ultimo anno sia stato il periodo della sua vita in cui ha cercato di far stare a suo agio per primo sé stesso.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Tredici Pietro era già tutto lì

Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi

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