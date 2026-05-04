Pellegrinaggio urbano spirituale sui luoghi di San Gaspare Bertoni

Sabato 9 maggio si terrà un itinerario urbano dedicato ai luoghi di San Gaspare Bertoni, coinvolgendo i partecipanti in un pellegrinaggio spirituale nel centro della città. L’evento si svolge su percorsi che ripercorrono le tappe significative della vita del santo, con l’obiettivo di far conoscere meglio la figura e il percorso storico associato al suo nome. L’iniziativa è aperta a chi desidera approfondire la storia religiosa locale.

Sulle orme di Gaspare Bertoni: sabato 9 maggio un itinerario urbano spirituale nel cuore della città. Dopo la grande partecipazione durante i tre cicli di incontri dedicati alla figura e al pensiero di San Gaspare Bertoni, presso la Biblioteca Bertoni, proponiamo il percorso di approfondimento.🔗 Leggi su Veronasera.it

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