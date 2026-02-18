Protagonisti di Veronetta | San Gaspare Bertoni

La parrocchia di San Paolo in Campo Marzio invita i cittadini a scoprire “I protagonisti di Veronetta”, un evento dedicato alla figura di San Gaspare Bertoni. La scelta nasce dal desiderio di approfondire la vita e le opere di questo santo, che nel 1850 fondò una scuola per ragazzi poveri proprio nella zona di Veronetta. L’iniziativa si terrà presso la Biblioteca Bertoni in Via Dell’Artigliere, offrendo l’opportunità di conoscere meglio il passato e le storie di chi ha contribuito a trasformare il quartiere.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare all’iniziativa della parrocchia di San Paolo in Campo Marzio, e conoscere “I protagonisti di Veronetta” il programma si svolgerà presso la Biblioteca Bertoni in Via Dell’Artigliere n.1. Il primo ciclo di incontri sarà dedicato a San Gaspare Bertoni. Vi aspettiamo alla conferenza, sabato 21 febbraio alle ore 10.30: “Gaspare Bertoni a Veronetta” con la prof.ssa Chiara Scandola. Ingresso libero a esaurimento posti. Un’opportunità unica per vivere e riflettere sulla spiritualità e la missione di San Gaspare. Concluderemo con un itinerario urbano che si terrà il 9 maggio a cura di Loredana Costantino.🔗 Leggi su Veronasera.it

