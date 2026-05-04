Pedemontana caos lavori | Vogliamo trasparenza

Le attività legate alla Pedemontana sono al centro di polemiche per i problemi causati dai lavori in corso. Gli abitanti chiedono una comunicazione più chiara e tempestiva su tutte le novità e gli sviluppi relativi al progetto. La richiesta riguarda la trasparenza nelle informazioni fornite, in modo che le persone siano sempre aggiornate sulle fasi e le eventuali modifiche ai lavori. La questione ha generato molte proteste tra i residenti della zona.

Comunicare sempre e tempestivamente agli abitanti tutte le informazioni riguardanti Pedemontana e in particolare il cantiere di costruzione della tratta locale dell’autostrada, per evitare il ripetersi dei disagi capitati nelle scorse settimane, quando per 3 giorni la strada che unisce Lissone con la frazione di Santa Margherita è stata ridotta a una sola corsia a senso unico alternato, con i residenti che si sono trovati di fronte all’improvviso alla modifica viabilistica, con tutta una serie di problemi. È quanto chiedono alla sindaca Laura Borella e alla giunta le forze di opposizione: lo hanno fatto con una mozione presentata dalla lista civica Vivi Lissone, da Pd e Listone e che dovrà essere discussa oggi in consiglio comunale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana, caos lavori: "Vogliamo trasparenza" Notizie correlate Caos Atap, "serve trasparenza, vogliamo il verbale del consiglio di amministrazione"La richiesta del consigliere Nicola Conficoni dopo che il presidente Narciso Gaspardo ha votato in modo contrario rispetto al Cda Atap, serve una... Cantiere fermo allo stadio di Santa Maria degli Angeli, Fasulo (FI) attacca: "Sindaco tradisce promesse, vogliamo trasparenza"Il consigliere di opposizione presenta un'istanza di accesso agli atti sui 584mila euro destinati alla struttura polivalente. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Pedemontana, caos lavori: Vogliamo trasparenza. Pedemontana, caos lavori: Vogliamo trasparenzaLe attività impongono modifiche alla circolazione, creando disagi ai cittadini. L’opposizione chiede alla sindaca più tempestività nel comunicare gli interventi. ilgiorno.it Cantieri per la Pedemontana: confronto in prefettura, una road map per sopravvivere ai lavoriMonza, 1 febbraio 2026 – Parola d’ordine: coordinamento. La Prefettura di Monza e Brianza ha chiamato a raccolta i comuni coinvolti dall’imminente avvio dei cantieri sulle tratte B2 e C di Pedemontana ... ilgiorno.it