Caos Atap serve trasparenza vogliamo il verbale del consiglio di amministrazione

Nicola Conficoni, capogruppo del Pd, chiede chiarezza sui recenti problemi di Atap, dopo un incontro in municipio. La causa sono le tensioni e le voci di criticità nel gestore dei trasporti pubblici locali. Conficoni insiste sulla necessità di ottenere il verbale del consiglio di amministrazione, per verificare cosa sia stato deciso e come si intende procedere. Secondo alcune fonti, il sindaco Alessandro Basso ha dato segnali di voler chiudere il mandato, ma manca ancora una comunicazione ufficiale. La richiesta aperta mira a fare luce sulla situazione attuale.

La richiesta del consigliere Nicola Conficoni dopo che il presidente Narciso Gaspardo ha votato in modo contrario rispetto al Cda Atap, serve una operazione trasparenza. A chiederlo è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Nicola Conficoni, dopo l'incontro che si è tenuto in municipio alla presenza del sindaco Alessandro Basso e dal quale, di fatto, è emerso che il primo cittadino ritiene chiuso il mandato dell'amministratore Narciso Gaspardo, anche se non è stato messo ancora nero su bianco. Del resto il bilancio della società sarà approvato solo tra qualche mese per poi definire gli incarichi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

