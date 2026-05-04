La patente digitale può essere memorizzata nel wallet Io e utilizzata come documento di riconoscimento durante i controlli su strada in Italia. Tuttavia, ci sono situazioni in cui non viene considerata valida, ad esempio in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine o in determinati paesi esteri. La normativa specifica stabilisce quando la patente digitale può essere utilizzata e quando, invece, bisogna ricorrere a quella cartacea.

L’introduzione della patente di guida nel portafoglio dell’app Io ha significato per diversi italiani la sicurezza di salire in auto avendo con sé, in un modo o nell’altro, un documento che potesse attestare la propria abilitazione alla guida. Prima dell’aggiornamento che ha portato una copia digitale della patente nel wallet di Io alcuni automobilisti si accorgevano di non avere con sé la patente quando ormai era troppo tardi. Ma quando è valida e quando no la patente digitale nel wallet di Io? La versione digitale della patente di guida su Io è tecnicamente valida solamente in Italia. I dubbi di molti automobilisti su questo aspetto sono tutti leciti, dal momento che la patente tradizionale, già da anni, è in formato europeo ed è riconosciuta in tutti i Paesi membri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patente digitale su wallet Io: quando vale e quando no

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