Parole e divertimento per i più piccoli con Menti in Gioco! un laboratorio di idee a Sanguinetto

Un nuovo progetto educativo e ricreativo sta per prendere vita a Sanguinetto, con l'obiettivo di offrire ai bambini un'esperienza formativa originale, coinvolgente e ricca di stimoli. Si chiama “Menti in Gioco! - Logica, Parole e Divertimento al Chiostro” ed è un'iniziativa pensata per.🔗 Leggi su Veronasera.it

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