Recidivi nonostante le sanzioni | due parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri

Durante un controllo mirato contro i parcheggiatori abusivi, i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati da unità specializzate, hanno denunciato due persone che continuavano a svolgere questa attività nonostante le sanzioni già comminate. Le operazioni sono state svolte nel territorio di competenza e hanno portato all’identificazione dei soggetti coinvolti. I controlli seguiranno per verificare la presenza di altri potenziali abusivi nella zona.

I carabinieri della pattuglia mobile di zona della compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto delle squadre di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dei parcheggiatori abusivi.Nel corso dell'attività.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Carabinieri in azione contro i parcheggiatori abusivi, denunciati due uominiI due, entrambi recidivi, sono stati sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di posteggiatore in piazza Manganelli e piazza Verga I... L'assalto dei parcheggiatori abusivi durante Napoli-Cremonese: sono tutti recidiviIn occasione dell’incontro di Serie A, Napoli-Cremonese, i carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato controlli straordinari nel... Panoramica sull’argomento Roma centro, multe per le occupazioni abusive di suolo pubblico. Come funzionano le sanzioni, chiusura per i recidiviUna media di 3.400 euro a sanzione. Per un pezzo di centro storico grande come l’area di rigore di un campo da calcio, alla quale bisogna aggiungere, tanto per avere un’idea complessiva, gli spazi che ... roma.corriere.it Alcolock obbligatorio: costi, sanzioni e dettagli operativiL’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero, diventa obbligatorio per i conducenti recidivi (tasso > 0,8 g/l) per un periodo da 2 a 3 anni. Il ... ilsole24ore.com