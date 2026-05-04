Paolo Rossi tuona | Basta trovare alibi! La Juve non è immatura e non ha senso invocare un trequartista alla 35esima giornata – VIDEO

Dopo il pareggio contro il Verona, un ex campione del calcio italiano si è espresso duramente sui problemi della Juventus. In un video, ha affermato che non ci sono scuse e che la squadra non è immatura, criticando chi invoca un trequartista a poche giornate dalla fine del campionato. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sull’attuale stato di forma e sulle aspettative future dei bianconeri.

di Paolo Rossi Paolo Rossi scuote l’ambiente bianconero dopo il pari contro il Verona. Basta alibi, la Champions ora è un dovere.. Il pareggio per 1-1 tra Juventus e Verona alla 35ª giornata non può essere archiviato come un semplice incidente di percorso. Nel format “La Juve a freddo” sul canale YouTube di Juventus News 24, Paolo Rossi ha messo il dito nella piaga: questa Juve non può più cercare scuse. La classifica dice che i bianconeri restano quarti con 65 punti, ma il margine sulla zona Champions si è assottigliato: il Como è a quota 62, mentre la Roma deve ancora giocare contro la Fiorentina. Un’occasione pesante è stata sprecata contro un Verona già retrocesso, passato in vantaggio con Bowie e poi ripreso da una punizione di Vlahovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paolo Rossi tuona: «Basta trovare alibi! La Juve non è immatura, e non ha senso invocare un trequartista alla 35esima giornata» – VIDEO Notizie correlate Galatasaray Juve 5-2: niente alibi. Uno Spalletti “a metà”. Cambiano gli allenatori, non le disfatte | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo RossiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Galatasaray: la Juve ha un anima… e lo dimostrerà. Esemplari ad un passo dall’impresa | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.