Galatasaray Juve 5-2 | niente alibi Uno Spalletti a metà Cambiano gli allenatori non le disfatte | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi
Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2, dimostrando che i cambi di allenatore non migliorano le prestazioni in campo. Spalletti si è presentato in panchina senza riuscire a invertire la rotta, mentre i tifosi hanno assistito a una partita ricca di errori e occasioni perse. Durante il match, i padroni di casa hanno segnato quattro volte nel primo tempo, lasciando poco spazio a ogni tentativo di rimonta.
Galatasaray Juve 5-2: niente alibi, Spalletti a metà e le disfatte nonostante i cambi di allenatori. il commento di Paolo Rossi in La Juve a freddo.. La Juve deve fare i conti con le macerie della disfatta europea dopo il pesante 5-2 subito contro il Galatasaray. Durante la trasmissione La Juve a freddo, in onda sul canale YouTube di , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato il momento critico della squadra adottando una linea di estrema fermezza. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO L’opinionista ha scelto di escludere ogni tipo di alibi, puntando il dito su una mentalità che sembra non mutare. Il focus della critica si è spostato su Luciano Spalletti, descritto come un allenatore ancora “a metà” nel suo percorso di inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti discussi: Gli highlights di Galatasaray-Juventus 5-2; Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal; Juve, che disastro! Nella bolgia dell'Ali Sami Yen, il Galatasaray s'impone 5-2.
Galatasaray-Juventus 5-2: video, gol e highlightsPartita da incubo per la Juve nell'andata del playoff di Champions: il Gala ne fa cinque. Subito avanti i padroni di casa, ma uno scatenato Koopmeiners ribalta tutto nel primo tempo, dove va ko Bremer ... sport.sky.it
Champions, incubo Juventus: travolta 5-2 dal GalatasarayI bianconeri si illudono con Koopmeiners, poi crollano in dieci contro il monologo turco di Lang e soci ... video.corriere.it
Juve, un disastro che mostra chi non è da Juve Il commento del direttore Guido Vaciago su Galatasaray-Juventus #Juventus #Galatasaray #ChampionsLeague #Tuttosport facebook
Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com