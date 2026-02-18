Galatasaray Juve 5-2 | niente alibi Uno Spalletti a metà Cambiano gli allenatori non le disfatte | La Juve a freddo – VIDEO con Paolo Rossi

Il Galatasaray ha battuto la Juventus 5-2, dimostrando che i cambi di allenatore non migliorano le prestazioni in campo. Spalletti si è presentato in panchina senza riuscire a invertire la rotta, mentre i tifosi hanno assistito a una partita ricca di errori e occasioni perse. Durante il match, i padroni di casa hanno segnato quattro volte nel primo tempo, lasciando poco spazio a ogni tentativo di rimonta.