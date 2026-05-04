Paolini Fdi | Offerta turistica scadente e’ per questo che la delinquenza prolifera

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che l'offerta turistica della zona è scarsa, collegando questa situazione a un aumento della delinquenza. Ha precisato che la questione non riguarda l'operato delle forze dell'ordine, elogiando l’impegno di carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. La sua osservazione si concentra sulla relazione tra la qualità dell’offerta turistica e la presenza di attività criminali nella zona.