Paolini Fdi | Offerta turistica scadente e’ per questo che la delinquenza prolifera
Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che l'offerta turistica della zona è scarsa, collegando questa situazione a un aumento della delinquenza. Ha precisato che la questione non riguarda l'operato delle forze dell'ordine, elogiando l’impegno di carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza. La sua osservazione si concentra sulla relazione tra la qualità dell’offerta turistica e la presenza di attività criminali nella zona.
“Non è un problema di forze dell'ordine, questo va premesso e deve essere ben chiaro. Noi siamo orgogliosi e certi del lavoro che carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza ed altri Corpi svolgono per il bene e la sicurezza della città. Il problema è invece l'offerta turistica e qui chiamo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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