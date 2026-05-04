Overturism città in tilt | Positano invasa dai turisti e non va meglio a Napoli

Durante il fine settimana del primo maggio, la Costiera Amalfitana e Napoli hanno registrato un afflusso record di visitatori. La località balneare è stata invasa da migliaia di turisti, causando congestionamenti e difficoltà negli spostamenti. La situazione ha portato a disagi per residenti e visitatori, con le autorità che hanno segnalato un’intensa affluenza di persone nei principali punti di interesse. La presenza massiccia ha sollevato preoccupazioni sul sovraffollamento delle aree turistiche.

Weekend del primo maggio da bollino nero in Costiera Amalfitana, presa d’assalto da migliaia di turisti. A Positano si sono registrati momenti di forte criticità: un vero e proprio fiume di persone ha paralizzato il passaggio pedonale lungo la stretta via che collega il centro alla Spiaggia Grande. Scene di sovraffollamento estremo, con flussi difficili da gestire, viuzze completamente intasate e lunghe attese per raggiungere il mare. Non va meglio a Napoli, dove alla spiaggia delle Monache, a Posillipo, il grande afflusso di giovani ha fatto emergere problemi di sicurezza e degrado. Sull’arenile si sono accumulati rifiuti di ogni genere, nonostante la presenza dei contenitori, mentre si sono registrati anche momenti di tensione tra gruppi di ragazzi e bagnanti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Overturism, città in tilt: Positano invasa dai turisti e non va meglio a Napoli Napoli, il boom di turisti che scontenta tutti Notizie correlate La città invasa dai turisti. La soddisfazione di Meciani: "Offriamo il meglio che abbiamo"Gli ospiti del quarto corso sono stati ricevuti dalla Fondazione Carnevale all’hotel Palace prima del via. Napoli invasa dai turisti: 600mila presenze nel lungo weekend pasqualeNapoli per Pasqua è colma di turisti, secondo Confesercenti saranno 600mila le persone che visiteranno la città in questo periodo, fino alla... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il ponte dell’overturism: la Costiera in trappola. Napoli tra overtourism e Disneyficazione: la stampa estera critica la cittàChe Napoli stia perdendo la sua identità a causa dell’overtourism è un argomento ormai dibattuto da qualche anno. A tornare sulla questione recentemente è The Telegraph, che in un articolo denuncia ... siviaggia.it Overtourism, da Atene a Venezia: così l'Europa affronta il lato oscuro del turismo di massaDal monito di Atene alle misure drastiche di Barcellona, sono sempre più numerose le città che provano a correre ai ripari dall'overtourism. tgcom24.mediaset.it