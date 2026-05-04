L'Overshoot Day italiano si è verificato il 3 maggio, segnando il momento in cui il consumo delle risorse naturali ha superato la capacità del pianeta di rigenerarle nell'anno. Da questa data, l'Italia utilizza più risorse di quanto il territorio possa sostenere, entrando in deficit ecologico. Questo significa che per il resto dell'anno si attinge alle riserve e alle risorse accumulate, senza lasciar spazio a un equilibrio naturale.

Stiamo spremendo il Pianeta Terra fino al nucleo e da oggi siamo ufficialmente in “ deficit ecologico”. Ieri 3 maggio, infatti, è stato raggiunto l’ Overshoot Day dell’Italia, il momento in cui si esauriscono le risorse naturali che il Pianeta è in grado di rigenerare in un anno, cioè il budget ecologico di un anno, e quindi queste sono le prime ore del 2026 in cui si sta accumulando il nostro debito nei confronti della natura. L’allarme è stato lanciato dal Wwf che ha rilanciato i calcoli del Global Footprint Network: “In soli 123 giorni abbiamo già esaurito il budget ecologico dell’intero anno. Dal 4 maggio in poi viviamo in deficit ecologico: utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Overshoot Day italiano, siamo in credito con il Pianeta Terra: dal 3 maggio è già finito il budget ecologico del 2026

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Overshoot day Italia 2026: da oggi siamo a debito con le risorse della Terra; Overshoot Day Italia 2026: da domani siamo a debito con le risorse della Terra,; Sostenibilità, il 3 maggio è l'Overshoot Day italiano; Overshoot Day: oggi l’Italia comincia il suo debito di risorse.

Overshoot day Italia 2026: da oggi siamo a debito con le risorse della TerraIl 3 maggio 2026 cade l'Overshoot day del nostro Paese. In soli 123 giorni abbiamo esaurito ciò che la Terra può rigenerare in un anno: nel 2025 la data era caduta il 6 maggio ... corriere.it

Overshoot Day 2026: da oggi l'Italia vive in debito con il PianetaIn soli 123 giorni abbiamo consumato acqua, energia e risorse naturali a nostra disposizione. Il budget ecologico quest’anno esaurito tre giorni prima ... repubblica.it

Overshoot Day 2026: da ieri l'Italia vive in debito con il Pianeta Da oggi viviamo simbolicamente a credito di risorse con il Pianeta: il 3 maggio 2026 l’Italia ha raggiunto ufficialmente il suo Overshoot day, il giorno in cui la nostra domanda di risorse naturali sup - facebook.com facebook

Il calendario segna il 3 maggio. Per l'ambiente non è una bella data. Scatta l'overshoot day dell'Italia. In pratica il Paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 gior x.com