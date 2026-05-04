Ospedale di Rende | il rischio blocco per i problemi di depurazione

L'ospedale di Rende rischia di rimanere chiuso a causa di problemi legati alle fognature. Le reti di depurazione obsolete non sono ancora state aggiornate, causando ritardi nell'apertura della struttura. Alcuni enti pubblici sono coinvolti nel rallentamento del rilascio dei fondi necessari per completare i lavori di ristrutturazione delle reti di depurazione. Questi ritardi stanno portando a un blocco nelle procedure di consegna dell'ospedale.

? Cosa scoprirai Come possono le fognature obsolete bloccare l'apertura dell'ospedale di Rende?. Quali enti stanno rallentando lo sblocco dei fondi per le reti?. Perché i nuovi reflui ospedalieri mettono a rischio la rete attuale?. Chi deve intervenire per evitare che l'opera resti un cantiere vuoto?.? In Breve Inadempienze tra ARRICAL e Dipartimento Ambiente Calabria bloccano il progetto di project financing.. I reflui ospedalieri richiedono trattamenti specifici secondo il Decreto Legislativo 1522006.. L'insufficienza delle reti fognarie minaccia l'area urbana tra Cosenza e Rende.. Il presidente Roberto Occhiuto è chiamato a coordinare gli enti per lo sblocco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Rende: il rischio blocco per i problemi di depurazione Notizie correlate Rende, mercato in via Parigi: il rischio di una città divisa? Cosa sapere Marco Saverio Ghionna denuncia l'assenza di dialogo per il mercato in via Parigi a Rende. Blocco delle rotte nello stretto di Hormuz, problemi per l'export ferrarese di foraggiIl blocco delle rotte sullo stretto di Hormuz, punto strategico anche per l’export dell’erba medica disidratata europea, con il nostro Paese secondo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovo ospedale a Rende, Occhiuto mostra le slide del progetto da 821 posti letto; Presentato dal governatore Occhiuto il progetto del nuovo ospedale di Cosenza; Ospedale di Rende, Caruso attacca: Quello di Cosenza non si tocca; Nuovo ospedale a Rende mentre il capoluogo perde servizi e abitanti: la questione Cosenza agita la politica · LaC News24. Ospedale a Rende, Franz Caruso: «Cosenza capoluogo non può essere svuotata, difenderemo i nostri diritti»Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso attacca il progetto della Regione. «L'ospedale del capoluogo non si tocca. Pronti alla mobilitazione contro scelte opache che marginalizzano la città». cosenzapost.it Nuovo ospedale a Rende, Occhiuto mostra le slide del progetto da 821 posti lettoIl documento di fattibilità entro giugno sarà consegnato a Inail. L'annuncio di De Salazar: «Cardiochirurgia all'Annunziata, tra un mese si inizia ad operare» ... corrieredellacalabria.it NUOVO OSPEDALE RENDE: M5S DENUNCIA MANCANZA DI 200 MILIONI E POCA CHIAREZZA SU PERSONALE E INFRASTRUTTURE - facebook.com facebook