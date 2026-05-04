Oroscopo Maggio 2026 | classifica fortuna lavoro e denaro per i 12 segni

Siamo entrati nella prima settimana di maggio 2026 e gli eventi celesti si fanno notare. La Luna Piena in Scorpione di venerdì scorso ha portato chiarimenti sui numeri e le situazioni finanziarie, mentre da ieri Mercurio si è spostato in Toro, influenzando il modo di comunicare e di affrontare i temi pratici. Questi cambiamenti astrali si riflettono sui vari aspetti delle vite quotidiane dei dodici segni zodiacali.

Siamo già nel cuore della prima settimana di maggio 2026 e il mese ha cominciato a parlare: la Luna Piena in Scorpione di venerdì scorso ha portato a galla ciò che andava chiarito sui conti, e da ieri Mercurio è entrato in Toro per dare alle parole il peso giusto. Davanti a noi ci sono otto giorni d'oro tra il 14 e il 22 maggio: è lì che maggio mostra il suo cuore più fertile, ed è proprio.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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