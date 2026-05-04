Oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio | fase di transizione per i segni d’acqua

L'oroscopo di Paolo Fox per il 4 maggio indica una fase di transizione per i segni d’acqua. Le previsioni si concentrano su possibili cambiamenti e movimenti in questa giornata, evidenziando un periodo di passaggio tra momenti diversi. La giornata di lunedì si presenta come un momento di riflessione e di nuovi inizi per coloro appartenenti a questi segni. I dettagli delle previsioni sono stati pubblicati sul sito dedicato all'astrologia.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio, i nativi del Cancro devono resistere a un calo di umore passeggero in attesa di un recupero imminente. I nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati ad agire con decisione nei sentimenti o nei nuovi progetti. I Pesci dovrebbero invece comunicare apertamente per risolvere piccoli dissidi prima che si ingrandiscano. Ariete – Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, sei pronto a scattare dai blocchi di partenza. Con un cielo così favorevole, puoi finalmente regolare i conti con il passato e superare chi ha cercato di metterti i bastoni tra le ruote. La tua determinazione sarà la tua arma vincente. Toro – È tempo di testare la solidità del tuo legame.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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