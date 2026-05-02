Per il fine settimana del 2 e 3 maggio, le previsioni di Paolo Fox indicano che i nativi del segno dei Pesci potrebbero affrontare tensioni con tre segni zodiacali diversi. Le stelle suggeriscono possibili scintille tra alcuni segni, senza specificare quali. Le previsioni si concentrano sulle influenze astrologiche di questo periodo, senza entrare in dettagli personali o opinioni. Il focus resta sulle tendenze generali che interesseranno vari segni nel fine settimana.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 2 e 3 maggio, i Pesci devono gestire tensioni sentimentali e possibili malintesi comunicativi. I nativi del Cancro si godono una giornata di dolcezza e nuovi incontri, mentre sul piano professionale iniziano a recuperare terreno dopo un periodo faticoso, concentrandosi sul riordino delle finanze. Infine, i nati sotto il segno della Vergine sono chiamati a non trascurare i sentimenti. Ariete – In amore, senti il bisogno di voltare pagina. È il momento perfetto per far evolvere i tuoi sentimenti e abbracciare una trasformazione profonda nel modo di amare. In ambito lavorativo, la grinta non ti difetta, sostenuta da un Giove in ottima posizione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo Paolo Fox del weekend 2 e 3 maggio: Pesci, rischio scintille con tre segni zodiacali

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