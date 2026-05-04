Oroscopo | Capricorno attento ai soldi Sagittario pronto a nuovi progetti

Oggi, l'oroscopo segnala che il Capricorno dovrebbe prestare attenzione alle spese di tutti i giorni, mentre il Sagittario potrebbe essere stimolato a lanciare un nuovo progetto. Per il primo, si consiglia di monitorare meglio le uscite economiche, mentre il secondo potrebbe considerare un'idea o un’attività da sviluppare. Queste indicazioni si basano sulle posizioni attuali dei pianeti e sui loro effetti sulla quotidianità dei segni.

? Cosa scoprirai Quali spese quotidiane rischiano di pesare sul portafoglio del Capricorno?. Quale nuova attività può far decollare il Sagittario in questo periodo?. Chi riceverà il sostegno speciale di Giove nei prossimi giorni?. Come influenzerà il passaggio della Luna verso l'Acquario la tua lucidità?.? In Breve Luna passa dal Sagittario all'Acquario modificando il ritmo mentale lunedì 4 maggio 2026.. Giove favorisce sviluppi positivi per la terza decade di Cancro, Scorpione e Pesci.. Opportunità concrete per la terza decade di Toro e Bilancia grazie a influssi benevoli.. Sole in Toro suggerisce di consolidare i progetti già avviati con maggiore stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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OROSCOPO CAPRICORNO MARZO 2026 • Astrologia •

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