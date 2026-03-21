È record di visualizzazioni il trailer di Spider-Man | Brand New Day

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day, pubblicato mercoledì mattina da Sony Pictures, ha raggiunto 718,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore, diventando il più visto di sempre. La cifra supera di gran lunga qualsiasi altro trailer rilasciato fino a oggi. In breve tempo, il video ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Spider-Man: Brand New Day si sta già facendo strada nella storia. Il trailer della Sony Pictures, pubblicato mercoledì mattina, è diventato il trailer con il maggior numero di visualizzazioni di tutti i tempi, con 718,6 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Ripercorriamo le immagini vincitrici di questo successo e il tanto atteso nuovo capitolo. Un record indiscusso di views. C’era da aspettarselo per una saga tanto di successo come quella di Spider Man, che battesse un record così significativo. Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha battuto infatti ogni altro film, anche il trailer del suo stesso precendente capitolo. Ha scalato la vetta, lasciandosi dietro anche l’ultimo vincitore di questo successo, il film Deadpool e Wolverine, che aveva totalizzato 365 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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TRAPELATO IL TRAILER DI SPIDER-MAN BRAND NEW DAY

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