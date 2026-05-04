Orizzonte per Lecco | Basta volantinaggi fuori dalle scuole è propaganda travestita da democrazia

Un gruppo politico ha chiesto di interrompere i volantinaggi davanti alle scuole, definendoli una forma di propaganda mascherata da democrazia. La discussione si è concentrata sulla legittimità di queste attività e sul loro impatto sulla comunità scolastica. La posizione è stata espressa in un comunicato, che invita le autorità a intervenire per tutelare l’ambiente educativo. La questione è stata sollevata in un momento di confronti tra diversi rappresentanti politici locali.

La politica ha il dovere morale di guardare lontano, di pensare al futuro dei propri figli e dei giovani che erediteranno questa città. Eppure troppo spesso accade il contrario: i luoghi della formazione vengono trasformati in palcoscenici elettorali, in terreni di scontro tra fazioni, in spazi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Seggi elettorali nelle scuole, Orizzonte per Lecco: "Necessario ripensare il sistema"Considerati i prossimi eventi elettorali (referendum 22 e 23 marzo ed elezioni amministrative 24 e 25 maggio) che comporteranno la chiusura di molte... Così si può tenere gli smartphone fuori da concerti e scuole. Vietare basta davvero a educare?La richiesta di schermare i cellulari durante i concerti è una soluzione adottata da un numero crescente di artisti.