Ora ci crede davvero Sondaggi Mentana colpo di scena nei numeri | cosa succede
Un nuovo sondaggio politico pubblicato il 4 maggio 2026 rivela variazioni nei livelli di consenso dei principali partiti italiani. L’istituto Swg ha condotto l’indagine per il Tg La7, mostrando un cambiamento nei numeri rispetto alle rilevazioni precedenti. I risultati indicano un aumento di fiducia in alcune forze politiche, mentre altre registrano una diminuzione. La rilevazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione pubblica e mediatica sulla scena politica nazionale.
L’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto Swg per il Tg La7, datato 4 maggio 2026, delinea un quadro in evoluzione per quanto riguarda il consenso dei principali partiti italiani. Sebbene le gerarchie generali rimangano sostanzialmente invariate, si notano alcuni scostamenti significativi che suggeriscono una fase di assestamento nei rapporti di forza tra la maggioranza di governo e le opposizioni parlamentari. La fotografia scattata in questa occasione mette in luce una lieve erosione del primato del partito di maggioranza relativa, a fronte di una risalita costante della principale forza di minoranza, riducendo così la forbice che separa i due schieramenti di vertice.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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