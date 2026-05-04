Operazione antidroga al Pilastro | 38enne arrestato

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno effettuato un'operazione al quartiere Pilastro, durante la quale hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origine straniera. L’individuo è stato fermato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta senza incidenti, e i militari hanno sequestrato diverse dosi di droga.

Operazione antidroga dei carabinieri, che al quartiere Pilastro hanno arrestato un uomo di 38 anni, straniero, per detenzione e spaccio di stupefacenti.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayL’arresto è avvenuto in seguito a una perquisizione in casa dell’uomo, sospettato di traffico di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Taranto, operazione antidroga dei Carabinieri: arrestato 32enneTarantini Time QuotidianoNella serata scorsa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno condotto un servizio coordinato... Operazione antidroga, arrestato pusher 20enne con 50 dosi pronte alla venditaLa Spezia, 8 aprile 2026 – Un intervento mirato della polizia locale spezzina ha portato ieri al fermo di un giovane pusher nel cuore del quartiere...