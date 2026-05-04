Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di Arezzo

Il 6 maggio 2026 si terrà al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena l’Open Day dedicato alle lauree magistrali. L’evento permette agli studenti interessati di visitare le strutture, conoscere i programmi di studio e incontrare docenti e studenti attuali. La giornata si svolgerà durante il pomeriggio e sarà aperta a tutte le persone interessate a scoprire le opportunità offerte dai corsi di laurea magistrale.

Arezzo, 4 maggio 2026 – In calendario il 6 maggio 2026, al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena gli Open Day delle lauree magistral i. Un’occasione per presentare i corsi di laurea di secondo livello che si tengono nella sede aretina. Gli incontri si terranno dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nell'Aula 3 della palazzina Donne (viale Cittadini, 33). Saranno presentati i corsi di laurea magistrale in: Lingue per l'impresa e lo sviluppo; Storia e filosofia; Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni; Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza. “Dopo il successo dell’open day di febbraio,.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di Arezzo Notizie correlate Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di SienaTra la fine di aprile e l’inizio di maggio le diverse aree didattiche dell’Università di Siena proporranno una serie di incontri, gli Open Day delle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Open Day online dei Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Scienze della Nutrizione Umana e dell'area delle Scienze Motorie; Open Day delle Lauree Magistrali al campus universitario di Arezzo; Quale magistrale scegliere: l'Open Day di Uni Siena ad Arezzo 2026; Formazione, placement e innovazione: nuove iniziative per gli studenti al Demi. Open day delle lauree magistrali al campus universitario di ArezzoAppuntamento il 6 maggio 2026 dalle ore 9.30 ... msn.com Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di SienaArezzo, 17 aprile 2026 – Al via gli Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università di Siena. Incontri a Siena e ad Arezzo fra fine aprile e inizio maggio 2026. Tra la fine di aprile e l’inizio di ... lanazione.it Asma nei ragazzi, open day gratuito a Urbino il 22 maggio - facebook.com facebook