Oltregiogo Days | natura e borghi storici in Val Borbera il 9-10 maggio

Il fine settimana del 9 e 10 maggio si svolge l’evento Oltregiogo Days, che invita a scoprire la natura e i borghi storici della Val Borbera. Durante le giornate è possibile visitare siti con fossili preistorici e chiese medievali. Inoltre, ci sono occasioni per assaggiare il formaggio Montebore direttamente in alcune aziende agricole della zona. L’iniziativa coinvolge diverse località dell’area, offrendo un itinerario tra storia e tradizioni locali.

? Cosa scoprirai Dove si trovano i fossili preistorici e le antiche pievi medievali?. Come si può assaggiare il formaggio Montebore direttamente in azienda agricola?. Quali percorsi guidati permettono di scoprire la memoria della Resistenza?. Perché questo modello di turismo aiuta le frazioni più isolate?.? In Breve Stazzano offre visite al Museo di Storia Naturale e al Santuario di Montespineto.. Arquata Scrivia propone percorsi medievali tra la parrocchiale e la cripta degli Spinola.. Grondona presenta affreschi del XV-XVI secolo e degustazioni di formaggio Montebore presso La Tula.. Vignole Borbera organizza cicloturismo verso Bosco Piano e tour vitivinicoli da Ezio Poggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltregiogo Days: natura e borghi storici in Val Borbera il 9-10 maggio Notizie correlate Dove andare nel weekend vicino Roma: la nostra guida per una gita di primavera ai Castelli Romani, tra natura vulcanica, borghi storici, laghi e trattorie tipiche“Vale più un bicchiere de Frascati che tutta l’acqua der Tevere”, recita un proverbio romano. Velletri. Anche quest’anno i Musei Civici aderiscono ai Kid Pass Days proponendo attività gratuite per bambini Sabato 9 e Domenica 10 MaggioCronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Anche quest’anno i Musei Civici di Velletri aderiscono ai Kid Pass Days, il grande evento dedicato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Oltregiogo Days 2026 – L’ottava edizione celebra natura, storia e paesaggi della Val Borbera il 9 e 10 maggio; Gli Oltregiogo Days in cinque paesi con visite ed escursioni in mezzo alla natura; Novi Ligure: incidente tra due auto, un morto in strada per Cassano. Gli Oltregiogo Days in cinque paesi con visite ed escursioni in mezzo alla naturaGli Oltregiogo Days tornano il 9 e 10 maggio con la loro ottava edizione. La manifestazione è stata presentata ieri, 2 maggio, nel municipio di Arquata Scrivia. Quest’anno – spiegano dall’associazion ... giornale7.it Oltregiogo Days: il 9 e 10 maggio la Val Borbera si racconta tra tra escursioni, visite e degustazioniPROVINCIA DI ALESSANDRIA - Sabato 9 e domenica 10 maggio tornano gli Oltregiogo Days, giunti quest’anno all’ottava edizione, con un programma rinnovato e ... radiogold.it Il Consigliere Giacomo Perocchio ha partecipato questa mattina alla presentazione dell'evento Oltregiogo Days nella Sala Consigliare del Comune di Arquata Scrivia. Gli Oltregiogo Days si svolgeranno nei giorni 9 e 10 maggio 2026, nei Comuni di Arquata S - facebook.com facebook