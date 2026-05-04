Olbia21 | Belghiti trionfa con 5 minuti di distacco sulla mezza maratona

A Olbia si è svolta la mezza maratona, con Belghiti che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di cinque minuti sui rivali. La gara femminile sui dieci chilometri ha visto una vittoria chiara, mentre i dettagli su come Belghiti sia riuscito a distanziare gli avversari sono ancora da chiarire. La competizione ha coinvolto diversi atleti, attirando l’attenzione degli appassionati di corsa.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto la serrata sfida femminile sui 10 chilometri?. Come ha fatto Belghiti a distanziare i rivali di 5 minuti?. Quali club locali hanno dominato il podio della mezza maratona?. Perché l'affluenza ha superato le previsioni degli organizzatori di Olbia21?.? In Breve Andrea Mainas e Giuseppino Cossu completano il podio della mezza maratona maschile.. Elisa Spazzafumo vince la mezza maratona femminile con il tempo di 1h20’50”.. Gabriele Motzo trionfa nei 10 km maschili segnando 31’36”.. Maria Mei vince la prova femminile 10 km con soli nove secondi di vantaggio.. Oltre 500 atleti hanno sfidato il percorso di Olbia21 domenica 4 maggio 2026, con l’azzurro Mustafa Belghiti che ha dominato la mezza maratona segnando un distacco netto sulla concorrenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia21: Belghiti trionfa con 5 minuti di distacco sulla mezza maratona Notizie correlate Leggi anche: XXIV Mezza Maratona di Latina: nei 21 km trionfa Umberto Persi