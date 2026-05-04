Nuova A112 | la piccola citycar potrebbe rinascere con Lancia?

Si parla di una possibile rinascita della piccola citycar A112, un modello che negli anni passati ha riscosso successo tra gli appassionati di automobilismo. L’ipotesi di un ritorno sul mercato viene avanzata in relazione a un progetto di rilancio di un marchio storico, senza che siano stati ancora ufficializzati dettagli o conferme da parte delle aziende coinvolte. La questione rimane aperta e oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Bella domanda — qui entriamo proprio nel campo “fantasia realistica”, ma con qualche base concreta Prima la realtà (importante). Ad oggi: non esiste nessun progetto ufficiale di nuova Autobianchi A112. nei piani di Lancia fino al 2028 ci sono solo: Lancia Ypsilon. Gamma (2026). Delta (2028–29).. Quindi: una A112 non è prevista. Però. si parla spesso di una citycar economica sotto la Ypsilon. esistono render e idee di designer indipendenti. Potrebbe uscire con marchio Lancia?. Qui la risposta è: più sì che no (se mai esistesse) Perché: Autobianchi non esiste più. Lancia oggi è il brand “premium accessibile” italiano di Stellantis. Fiat copre già il lato più pop (Panda, 500).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova A112: la piccola citycar potrebbe rinascere con Lancia? Notizie correlate Nuova Abarth A112 2027: torna la piccola bomba dello Scorpione?Per far rinascere lo spirito dello scorpione, una Autobianchi A112 Abarth moderna (2027) dovrebbe recuperare la filosofia originale: piccola,...