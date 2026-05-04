November | risate al vetriolo con Barbareschi e Noschese

A teatro si è assistito a momenti di grande complicità tra l’attore e l’autore, con un rapporto di ammirazione che si percepisce chiaramente. L’attore ha curato le traduzioni dell’opera di Mamet, dimostrando un impegno che si riflette anche nella scena. Durante l’evento, i due hanno condiviso risate e scambi che hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera informale e spontanea.

Poche volte a teatro si assiste a un legame così profondo di ammirazione tra autore e attore come quello tra Luca Barbareschi e David Mamet, di cui lo stesso Barbareschi ha curato le traduzioni. Una di queste, intellettualmente affine all’attore milanese, è “ November” in scena dal 5 al 17 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Con lui, che ricopre il ruolo del protagonista, Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Boccuni e soprattutto Chiara Noschese, che ne è anche la regista. November è una commedia scritta da David Memet, vincitore di un Premio Pulitzer, nonché candidato a due premi Oscar, dove con il suo umorismo cinico e affilato racconta i tentativi del presidente uscente Charles Smith – le cui possibilità di rielezione sono ormai in imbarazzante calo – di non abbandonare la Casa Bianca.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - November: risate al vetriolo con Barbareschi e Noschese Notizie correlate 'November', Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilaranteLa Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran... Leggi anche: 'November', commedia comica con Barbareschi, Noschese, Colombari e Di Crescenzo