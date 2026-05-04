Da più di dieci anni, i prodotti di Nintendo non sono disponibili sui marketplace di Amazon. La causa di questa assenza riguarda una lunga disputa tra le due aziende, con Nintendo che ha adottato misure specifiche per evitare la vendita dei propri articoli sulla piattaforma. Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, ha avuto un ruolo nella gestione di questa controversia, che ha portato all’esclusione dei prodotti Nintendo dal sito di e-commerce.

? Cosa scoprirai Perché Nintendo ha osteggiato Amazon per oltre un decennio?. Come ha gestito Reggie Fils-Aime il conflitto con il colosso e-commerce?. Quali dinamiche di potere hanno impedito la vendita dei prodotti Nintendo?. Cosa ha cambiato il nuovo management nella strategia digitale della società?.? In Breve Reggie Fils-Aime ha spiegato le tensioni avvenute durante il lancio Nintendo DS nel 2004.. Doug Bowser e Devon Pritchard hanno gestito il passaggio alla presenza digitale su Amazon.. La strategia mirava a proteggere l'esperienza d'acquisto dai marketplace di vendita massiva.. Il cambio di leadership ha segnato la transizione dall'esclusività all'integrazione con gli store.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nintendo vs Amazon: il segreto dietro l’assenza dei prodotti online

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