Accusato di aver palpeggiato e schiaffeggiato la cameriera 75enne di Mansuè multato e assolto dall’accusa principale

In un bar di Mansuè, un uomo di 75 anni è stato multato e successivamente assolto dall’accusa di aver palpeggiato e schiaffeggiato una cameriera. La vicenda, che sembrava evidente nelle prime fasi, si è sviluppata in aula, dove sono stati presentati diversi elementi che hanno modificato l’orientamento iniziale delle accuse. La situazione ha attirato l’attenzione sulla complessità dei fatti giudiziari in corso.

Cosa è successo nel bar di Mansuè. Una vicenda che sembrava chiara, quasi scolpita nelle accuse iniziali, si è invece sgretolata in aula. Protagonista un imprenditore 75enne di Mansuè, finito a processo con accuse pesantissime: violenza sessuale, minacce e aggressione ai danni di una cameriera. I fatti risalgono al 18 aprile 2022, in un bar del paese, il Villeneuve. Secondo la ricostruzione iniziale, l’uomo — cliente abituale — avrebbe palpeggiato due volte il fondoschiena della cameriera, una donna di 45 anni, per poi reagire con violenza alla sua opposizione. Ma il processo ha raccontato una storia diversa. O meglio: non abbastanza solida da reggere le accuse più gravi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Accusato di aver palpeggiato e schiaffeggiato la cameriera, 75enne di Mansuè multato e assolto dall’accusa principale Articoli correlati Accusato di aver palpeggiato una cosplayer durante il Rimini Comix: 20enne assoltoSecondo quanto aveva raccontato la presunta vittima, un ragazzo si era avvicinato a lei da dietro e l’aveva toccata nelle parti intime: la vicenda si... Accusato di aver ucciso un 14enne: assolto dopo quasi 30 anniAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto "o' minorenne", dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni... Tutto quello che riguarda Accusato di aver palpeggiato e... Temi più discussi: Palpeggiò cinque minorenni in meno di un mese: condannato 47enne; L’imbianchino molesta la colf. Condannato a due anni; Il molestatore accusato di avere palpeggiato 5 ragazzine è in cella di isolamento, il sindaco: ?Spero che possa essergli inflitto il...; PALPEGGIATA E VIOLENTATA NEL CANTIERE A LATINA: ASCOLTATI I COLLEGHI DELL'IMPUTATO. Prof 49enne accusato di aver palpeggiato una studentessa di 17 anni in classe: il pm chiede 4 anniCONEGLIANO (TREVISO) - Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione per il professore di grafica 49enne finito a processo davanti al collegio del Tribunale di Treviso con ... ilgazzettino.it Va a fare le pulizie in un condominio: giovane accusato di violenza sessuale a Porto RecanatiPORTO RECANATI Era andato in una palazzina per svolgere le pulizie, poi però per l’accusa, dopo aver chiesto a un condomino di poter andare in bagno, lo avrebbe palpeggiato costringendolo a compiere ... corriereadriatico.it Ha accusato Benjamin Netanyahu della crisi in Medio Oriente facebook Maglie, 15enne accusato di stupro chiede il giudizio abbreviato: la violenza nei bagni della stazione ferroviaria x.com