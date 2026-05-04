Neutalia a Busto Arsizio | utile a 3,17 milioni e investimenti massicci

Neutalia ha annunciato un utile di 3,17 milioni di euro e un piano di investimenti significativi presso lo stabilimento di Busto Arsizio. Questi investimenti mirano a migliorare la gestione dei rifiuti nella zona e a potenziare la capacità produttiva dell’impianto. La società ha comunicato che i lavori di rinnovamento sono in fase di avvio e che si concentreranno su interventi infrastrutturali e tecnologici.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi investimenti la gestione dei rifiuti locali?. Quanto inciderà il piano di revamping sulla capacità produttiva dell'impianto?. Chi gestirà l'impatto ambientale durante la fermata generale di 90 giorni?. Perché la manutenzione tecnologica è fondamentale per la transizione ecologica?.? In Breve EBITDA in crescita del 17% con 7,09 milioni di euro di valore raggiunto.. Investimenti da 12,2 milioni di euro per il revamping delle linee produttive.. Gestione operativa di circa 100.000 tonnellate di rifiuti nel territorio bustese.. Fermata generale dell'impianto prevista per 90 giorni nel prossimo esercizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neutalia a Busto Arsizio: utile a 3,17 milioni e investimenti massicci Notizie correlate Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Leggi anche: LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: alle 17.00 scatta Gara-1 Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Neutalia, bilancio 2025 oltre le attese: ricavi e utile in crescita; Neutalia, record di crescita nel 2025 e spinta sulla modernizzazione; Neutalia, bilancio 2025 con utili e ricavi oltre le attese. Ora accelera il revamping; Neutalia: approvato il bilancio, ricavi e utili sopra le attese. Neutalia, bilancio 2025 oltre le attese: ricavi e utile in crescitaLa società di Busto Arsizio chiude il 2025 con risultati in aumento: EBITDA +17% e utile a 3,17 milioni. Proseguono gli investimenti per il revamping dell’impianto ... varesenews.it Neutalia ‘ritrova’ 16 milioni: salvo il progetto di teleriscaldamento di Legnano, Busto Arsizio e CastellanzaLegnano (Milano) Finanziamenti europei sfumati e con questi anche il progetto di collegamento del teleriscaldamento di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza al termovalorizzatore di Borsano gestito da ... ilgiorno.it A Busto Arsizio, il mercatino solidale aiuta chi è in difficoltà grazie alle donazioni - facebook.com facebook 4,4 milioni di euro da @RegLombardia a #uninsubria per potenziare le #infrastrutture di #ricerca a Como, Varese e Busto Arsizio. Con il Centro Criett crescono innovazione e dialogo con le imprese uninsubria.it/criett-fesr x.com