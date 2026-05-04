Nel 2014 si disputò a Cesena un evento che rimane nella memoria di molti appassionati di calcio, con protagonisti ancora attivi nel panorama sportivo, sia in campo che nelle panchine. La squadra coinvolta, il Modena, affrontò la manifestazione con alterne fortune, senza riuscire a conquistare risultati di rilievo. Quell’occasione rappresentò un momento di incontro tra figure che successivamente hanno continuato a lavorare nel mondo del calcio.

Tanti personaggi ancora oggi protagonisti del calcio giocato, in campo o in panchina. E una squadra, il Modena, non particolarmente fortunata. Per rivedere i gialloblù ai playoff promozione per andare in serie A, bisogna riavvolgere il nastro di 12 anni e tornare a quell’estate del 2014. Presidente Antonio Caliendo, allenatore Novellino, una squadra in cui brillavano i due attaccanti, Babacar e Pablo Granoche, che in quel campionato segnarono 30 gol in due. Il Modena trovò più volte sulla propria squadra un allenatore incontrato già tante volte sulla propria strada: Pier Paolo Bisoli, allora alla guida del Cesena. A fine campionato i canarini cercarono di arrivare quarti per evitare il preliminare, serviva una vittoria, ma il 31 maggio con il Cesena finì 0 a 0, e quarti rimasero i bianconeri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel 2014 fuori con onore a Cesena

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