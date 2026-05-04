Nei boschi e nei fiumi del Friuli qualcosa è cambiato | tornano due carnivori

Nel Friuli Venezia Giulia, i boschi e i fiumi hanno registrato una presenza crescente di due carnivori che si ritenevano ormai scomparsi. Da tempo si segnalano avvistamenti regolari dello sciacallo dorato, che si conferma come il più diffuso in Italia. Contestualmente, la lontra, che non si vedeva più dagli anni Sessanta, è tornata a essere avvistata lungo i corsi d’acqua e le risorgive della regione.

Non è più solo una segnalazione isolata. In Friuli Venezia Giulia lo sciacallo dorato è ormai una presenza stabile — la più importante in Italia — mentre la lontra, scomparsa dagli anni Sessanta, è tornata a farsi vedere lungo fiumi e risorgive. Due ritorni che raccontano molto più di un semplice.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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