Il piccolo Lorenzo, nato a sole 26 settimane, ha recentemente festeggiato la vittoria dello scudetto. Dopo aver trascorso molte settimane in terapia intensiva, il bambino ha superato le sfide del prematuro. La famiglia ha ricevuto una lettera toccante da parte di un sostenitore che ha voluto incoraggiarli durante il difficile percorso. La notizia ha suscitato molte emozioni tra coloro che seguono la storia di Lorenzo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il piccolo Lorenzo a superare la terapia intensiva?. Chi ha inviato una lettera toccante per incoraggiare la famiglia?. Perché il padre ha scelto proprio il numero 21 per la maglia?. Come ha influenzato la vittoria dell'Inter il ritorno a casa del bambino?.? In Breve Il maestro Andrea Bocelli ha inviato una lettera di supporto ai genitori Jessi e Alessio.. Il video del rientro ha raccolto oltre 220 mila interazioni sui social media.. Il piccolo è nato il 7 febbraio dopo una prematurità di 26 settimane.. Alessio Pasini festeggia lo scudetto Inter con la maglia personalizzata numero 21.. Il piccolo Lorenzo Leone Pasini è tornato finalmente tra le mura domestiche dopo la lunga attesa iniziata lo scorso 7 febbraio, quando il bambino nacque prematuramente a soli 26 settimane di gestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nato a 26 settimane: il piccolo Lorenzo festeggia lo scudetto

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