A Napoli, si parla di una possibile svolta tra il presidente e l'allenatore. Dopo un mercato in cui sono stati acquistati nove giocatori e gli ingaggi sono arrivati a superare i cinque milioni di euro netti all'anno, si discute di un nuovo inizio per la squadra. Le parti sembrano intenzionate a riprendere il rapporto, lasciando alle spalle le difficoltà legate alle recenti operazioni di mercato.

Serve un nuovo inizio tra De Laurentiis e Conte. Serve dimenticare un mercato con 9 acquisti nuovi di zecca e ingaggi oltre i 5-6 milioni netti a stagione. E serve mettere da parte gli impegni siglati nella primavera di due anni fa. Ognuno deve sapersi accontentare per poter varare il Conte-ter: DeLa deve accettare le scelte che Conte continuerà a fare sul campo, Conte deve dare l’ok a un piano estivo che prevede il rientro di qualche prestito (Lucca, Lang e Rafa Marin) e la valorizzazione di qualche calciatore poco impiegato (Beukema, Alisson e così via). Serve un nuovo inizio partendo da una certezza: né il presidente del Napoli intende mandar via il suo tecnico (ci mancherebbe pure dopo un primo e secondo posto), né Conte intende dimettersi, magari perché alle spalle c’è la Nazionale o un altro club.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio

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