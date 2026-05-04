mutui e prestiti a tasso variabile rate in aumento a maggio 2026

A maggio 2026, le rate dei mutui e dei prestiti a tasso variabile sono aumentate rispetto ai mesi precedenti, attirando l’attenzione di consumatori e analisti. I dati ufficiali mostrano come le rate mensili abbiano subito variazioni significative, rendendo più complesso il calcolo delle spese per chi ha contratti in corso. Questa situazione riguarda esclusivamente i mutui a tasso variabile, che sono tornati al centro dell’attenzione.

Nel mese di maggio 2026 i mutui a tasso variabile tornano sotto osservazione per l’andamento delle rate. Nonostante la Banca Centrale Europea non abbia modificato i tassi di riferimento nell’ultima riunione, il costo dei finanziamenti indicizzati ha ripreso a crescere. Alla base di questo movimento c’è l’andamento dell’ Euribor, il parametro di riferimento per i mutui variabili, che risente delle tensioni internazionali e delle aspettative dei mercati. Il risultato è un aumento, seppur contenuto, delle rate mensili per chi ha già un finanziamento in corso o sta valutando nuove sottoscrizioni. L’aumento dell’Euribor e l’impatto sulle rate. Secondo le rilevazioni più recenti, l’Euribor è passato da circa il 2% di febbraio al 2,15% attuale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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