Moviola Juve Verona | Ayroldi mostra lacune evidenti il giallo a Locatelli è un’invenzione

Durante la partita tra Juventus e Verona, l’arbitro Ayroldi ha suscitato discussioni per alcune decisioni controverse. In particolare, il cartellino giallo mostrato a Locatelli è stato commentato come inventato da diversi analisti. La moviola ha messo in evidenza alcune lacune nelle decisioni arbitrali, che hanno attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La partita si è conclusa con questi episodi al centro delle discussioni post-gara.

. L’analisi degli episodi arbitrali secondo i quotidiani. l ritorno di Giovanni Ayroldi in Serie A dopo due mesi di assenza lascia diverse perplessità. Se da un lato l’arbitro non commette disastri sui macro-episodi all’interno delle aree di rigore (guadagnandosi un 6 risicato dalla Gazzetta dello Sport ), dall’altro mostra evidenti lacune nella coerenza del metro di giudizio e nella gestione dei cartellini. Ecco l’analisi degli episodi chiave secondo i tre principali quotidiani sportivi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il rischio iniziale: Gagliardini su David (5?) Subito un episodio spigoloso: Gagliardini interviene in ritardo su David con la gamba tesa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moviola Juve Verona: Ayroldi mostra lacune evidenti, il giallo a Locatelli è un’invenzione Notizie correlate Moviola Juve Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi! Cos’è successo nella sfida di Serie ADaffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il... Leggi anche: Moviola Atalanta Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi. Cosa è accaduto alla New Balance Arena! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus-Verona, moviola: perché niente rosso a Gagliardini, errore grave su Locatelli, le proteste di Sogliano; Moviola Juve, Ayroldi stecca: perché Locatelli non è mai da simulazione; La moviola di Juventus-Verona: giallo a Locatelli inesistente; Juventus-Verona, la moviola: rischio espulsione per Gagliardini. Marelli: Ecco perché non è rosso. Giallo per Locatelli per simulazione. Moviola Juve, Ayroldi stecca: perché Locatelli non è mai da simulazioneDiverse cose da rivedere per Giovanni Ayroldi, che quest’anno non è mai riuscito a trovare continuità. Valutazioni tecniche non sempre lineari (l’ultima punizione che fischia ad Harroui lascia più d’u ... corrieredellosport.it Moviola Juve Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi! Cos’è successo nella sfida di Serie AMoviola Juve Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Moviola Juve Verona, Ayroldi mostra lacune evidenti Il giallo a Locatelli è un'invenzione - facebook.com facebook Moviola #JuveVerona Gli episodi dubbi del match x.com