Un pilota di motociclismo proveniente da Spezia si prepara a competere in gare di livello mondiale, dopo aver ottenuto risultati significativi negli anni passati. Questa volta, il suo obiettivo è raggiungere la consacrazione definitiva. La sua nuova sfida si svolge sull’asfalto dell’Irlanda del Nord, un tracciato difficile che richiama le emozioni vissute sui muretti dell’Isola di Man. La gara rappresenta un passo importante nella sua carriera.

L’asfalto dell’Irlanda del Nord non perdona, ma per chi è cresciuto sognando i muretti dell’Isola di Man, quel nastro grigio che corre tra le siepi è l’unico posto dove sentirsi davvero vivi. Andrea Majola, il road racer spezzino che ha fatto della velocità estrema la sua cifra stilistica, si prepara a un 2026 da protagonista. Il programma è di quelli che fanno tremare i polsi: la North West 200 e il Tourist Trophy, le due cime del road racing mondiale, da affrontare con una consapevolezza nuova e il supporto consolidato del progetto ‘Sponsorizza Passioni’ di Escort Advisor. Da oggi a sabato, l’attenzione si sposta sul celebre tracciato ‘triangle’ tra Portrush, Portstewart e Coleraine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motociclismo, il pilota spezzino cerca la definitiva consacrazione dopo i successi degli anni scorsi. Majola sale in sella in sfide di livello mondiale

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