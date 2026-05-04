Morta dopo un’operazione per perdere peso la famiglia chiede 1,5 milioni di danni | Calvario di un mese

Una donna deceduta dopo un intervento chirurgico finalizzato alla perdita di peso ha portato la famiglia a presentare una richiesta di risarcimento di 1,5 milioni di euro. La vicenda, avvenuta a Ravenna, si è protratta per circa un mese, durante il quale la donna ha affrontato complicazioni che si sono concluse con il suo decesso. La famiglia ha descritto il periodo come un vero e proprio calvario.

Ravenna, 4 maggio 2026 - Quello che doveva essere il primo passo verso una nuova vita si era trasformato, nel giro di poche settimane, in un calvario irreversibile e tragico. Una donna di 62 anni, di Ravenna, morì nell'estate del 2023 in seguito alle complicazioni di un intervento di chirurgia bariatrica per la riduzione del peso. Oggi, i suoi familiari chiedono giustizia e un risarcimento che supera il milione e mezzo di euro, puntando il dito contro la clinica romana Salvador Mundi e il chirurgo che eseguì l'operazione. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacamorte-studentesse-incidente-campus-beciasaj La battaglia legale tra Ravenna e Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta dopo un’operazione per perdere peso, la famiglia chiede 1,5 milioni di danni: “Calvario di un mese” Notizie correlate Morta dopo l'operazione per perdere peso: chirurgo a processo per omicidio, chiesti danni per oltre 1,5 milioniDoveva essere solo un intervento di 'sleeve gastrectomy' (una procedura bariatrica per perdere peso), ma meno di un mese dopo l'operazione ha perso... Abruzzo: 100 milioni di danni, D’Alfonso chiede fondi extraIl maltempo ha colpito l’Abruzzo, costringendo il deputato Luciano D’Alfonso a chiedere un aumento del fondo statale per le province di Pescara e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Simonetta Kalfus morta dopo una liposuzione, il pm: Rinviate a giudizio il chirurgo Carlo Bravi; Calvario in ospedale, l'Ulss3 risarcirà la famiglia di un ristoratore; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Ravenna, gamba amputata nonostante la protesi al ginocchio: arriva il maxi-risarcimento. Morta dopo un’operazione per perdere peso, la famiglia chiede 1,5 milioni di danni: Calvario di un meseUna 62enne ravennate perse la vita a meno di un mese da una sleeve gastrectomy eseguita a Roma. Al via l'accertamento tecnico al Tribunale civile di Ravenna, mentre nella Capitale c’è il processo pe ... ilrestodelcarlino.it Morta dopo un'operazione per perdere peso, i familiari 'danni per 1,5 milioni'I familiari di una donna morta nell'estate 2023 a 62 anni, meno di un mese dopo un intervento di 'sleeve gastrectomy' (procedura bariatrica per perdere peso), eseguito in una clinica romana, la Salvad ... ansa.it Ridolfo del Ghirlandaio figlio di Domenico Cristo Portacroce Calvario x.com Tirano: il calvario di Cesarina, impiegata accusata di essere un boss del contrabbando Finisce dopo 22 anni il calvario giudiziario di una funzionaria dell’Agenzia delle dogane. Nonostante la prescrizione, la Corte dei Conti le aveva chiesto un risarcimento di - facebook.com facebook