Dopo il recente incendio che ha interessato il Monte Faeta, si apre una nuova emergenza legata al rischio idrogeologico. Le forti piogge previste nelle prossime ore hanno portato alla chiusura delle scuole nel comune di Asciano. L’area sta affrontando una fase di particolare attenzione, mentre le autorità monitorano la situazione e valutano eventuali interventi di sicurezza per tutelare residenti e strutture. La situazione rimane sotto stretto controllo, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: A pochi giorni dal violento incendio che ha colpito il Monte Faeta, il territorio si trova ad affrontare una nuova fase critica. Le fiamme hanno lasciato spazio a un rischio meno visibile, ma altrettanto pericoloso: quello idrogeologico. La Regione Toscana ha infatti emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di martedì 5 maggio 2026, legata al rischio idraulico e a temporali intensi. Una situazione che, in un contesto già reso fragile dall’incendio, ha portato a decisioni immediate da parte delle amministrazioni locali. Scuole chiuse ad Asciano: una scelta legata alla sicurezza. Il Comune di San Giuliano Terme ha disposto la chiusura di tutte le scuole e delle relative palestre, sia pubbliche che private, nella frazione di Asciano. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Monte Faeta, dopo l’incendio arriva il rischio idrogeologico: scuole chiuse ad Asciano

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Come avviene il flashover in un incendio, il possibile fenomeno del caso di Crans-Montana

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