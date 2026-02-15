Legge sulla montagna e nuovi criteri di classificazione

Diciannove sindaci della zona montana hanno protestato contro la legge sulla montagna, accusandola di minacciare l’identità delle loro comunità. La causa principale è la nuova classificazione dei territori, che potrebbe escludere alcune aree da benefici e riconoscimenti. I sindaci temono che questa modifica possa portare alla perdita di servizi essenziali e di investimenti pubblici, mettendo in crisi le tradizioni locali. Di fronte a questa situazione, chiedono una revisione urgente dei criteri adottati.

Montagna in Affanno: Diciannove Sindaci Chiedono Revisione della Legge, a Rischio l’Identità di Intere Comunità. Cupramontana (Marche) – Una ventina di comunità montane marchigiane si stringono attorno a una richiesta urgente: rivedere i nuovi criteri di classificazione dei comuni stabiliti dalla legge 1312025. L’allarme, lanciato dal sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieri, e sottoscritto da altri diciotto primi cittadini, teme che la nuova normativa possa escludere ingiustamente realtà storicamente montane, con ripercussioni sui servizi essenziali e sullo sviluppo locale. La Nuova Definizione di Montagna e le Preoccupazioni dei Sindaci.🔗 Leggi su Ameve.eu Legge sulla montagna e nuovi criteri di classificazione, l'appello di 19 sindaci ad Acquaroli: «Nessuna comunità resti esclusa» Il sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieri, ha preso posizione contro la nuova legge sulla montagna, accusando il governo di ridurre le comunità a semplici numeri. Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri della Legge sulla montagna. Il ministro Calderoli annuncia i nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Nuova legge nazionale sulla montagna spiegata bene: dai benefici al possibile declassamento di alcuni nostri Comuni; Finalità e impianto della nuova legge sulla montagna: il nodo delle nozioni di comune montano; C’era davvero bisogno di una montagna da Azzeccagarbugli? Il Governo fa dietrofront sulla definizione di comuni montani, ma non si placano le polemiche; Legge sulla montagna, Calderoli: C’è l’accordo. Via i tagli. I criteri per avere i finanziamenti. Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiariLa Conferenza unificata sblocca la Legge sulla montagna: approvati i criteri per classificare i 3.715 comuni beneficiari, esclusi Roma e Bologna. In arrivo incentivi per i docenti, basati su altitudin ... orizzontescuola.it Legge sulla Montagna, Pago Veiano nel Cuore: L’opposizione, come al solito, prende fischi per fiaschi. Ormai sono imbarazzantiAccogliamo con sorpresa , e con un certo sorriso, amaro, l’ennesimo comunicato dell’opposizione, questa volta sul riconoscimento di Pago Veiano come Comune montano. Sorridiamo perché, ancora una volt ... tvsette.net Tv Centro Marche. . Legge sulla montagna, Comuni esclusi e conseguenze agricole facebook Legge sulla montagna, da Cia Marche appello per 13 Comuni esclusi. Chiesto alla Regione impegno per includerli nel Fondo per sviluppo montagne italiane #ANSA x.com