? Cosa scoprirai Come può una ruota in movimento celebrare tre secoli di storia?. Chi è la figura nascosta che sostiene il cardine della scultura?. Perché l'artista ha scelto proprio ferro e pietra per questo tributo?. Cosa lega indissolubilmente il tronco d'albero alla forza dell'acqua?.? In Breve L'opera di Valentino Moro celebra cinque generazioni di mugnai dal 1742.. La critica Lorena Gava analizza il legame tra pietra, ferro e acqua.. La scultura include una figura che ricorda il nonno Antonio Bertolo.. L'evento ha visto la partecipazione dei sindaci di Pederobba e Cornuda.. Domenica mattina a Covolo di Pederobba è stata inaugurata l’opera monumentale Continuità, un tributo in ferro e pietra alla storia del Molino Bertolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molino Bertolo: nasce Continuità, l’opera che celebra la tradizione

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Alla Garbatella la nuova opera di Laika che celebra il 25 aprile“E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell’aurora”.