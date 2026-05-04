Un uomo noto come Mister Pantera ha pubblicamente chiesto scusa, affermando di voler rivolgere un messaggio di scuse a tutti. Ha spiegato che allo stadio c’era molta gente che lo ha sostenuto e che, nonostante ciò, si è verificato un episodio che definisce non dovuto accadere. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un momento di riflessione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

"Voglio chiedere scusa a tutti perché allo stadio c’era tanta gente che ci ha sostenuto come credo che di più non si potesse ed è successa una cosa che non doveva accadere". Ha iniziato così la sua disamina post gara l’allenatore Paolo Pantera (nella foto). "Per quanto riguarda la partita nel primo tempo abbiamo fatto bene. Non abbiamo concesso praticamente niente alla Larcianese. Nella ripresa, invece, su due episodi abbiamo preso due gol e dopo non siamo più riusciti a recuperare. Non so spiegarmi perché ci sia stato questo cambiamento tra primo e secondo tempo perché nello spogliatoio ero stato chiaro. Avevo avvertito di quello che poteva succedere e quello è ciò che mi rammarica maggiormente perché sono una persona che comunque guarda le partite, le prepara e spiega ai giocatori le situazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Pantera: "Voglio chiedere scusa a tutti"

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