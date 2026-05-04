Nella prossima giornata di campionato, Milan e Roma si preparano a sfidarsi con attenzione alle fasce, dove entrambi i club puntano a migliorare le proprie possibilità in attacco. La presenza di Kerim Alajbegovic, protagonista di un viaggio in Italia con il padre, ha attirato l'interesse generale, ma sono molte le questioni tattiche e strategiche che le due squadre devono affrontare per ottenere i risultati desiderati.

Giallorossi e rossoneri condividono due importanti obiettivi in attacco Il viaggio in Italia di papà Semin ha acceso ancora di più i riflettori su Kerim Alajbegovic. Da tempi non sospetti sul taccuino di Inter, Milan e Napoli, accompagnato da Miralem Pjanic l’agente del talento bosniaco ha fatto visita anche a Trigoria, incontrando circa due settimane fa Frederic Massara. (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante il suo addio alla Roma appaia quasi inevitabile, i contatti tra i giallorossi e l’entourage del ragazzo sono rimasti vivi. Incoraggiati da un lato dalla predilezione per la Serie A del ragazzo e dall’altro dall’apertura totale alla cessione del Bayer Leverkusen, i club italiani restano sin qui i più attivi nella corsa all’ala 18enne.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan e Roma, non solo Alajbegovic: doppia sfida sulle fasce

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