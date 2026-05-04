Recentemente, un rilevamento di errore da parte di Microsoft Defender ha causato l’interruzione di alcuni certificati DigiCert, generando preoccupazioni tra gli utenti. Un falso positivo ha portato al blocco di certificati validi, mentre un attacco informatico ha provocato la revoca di massa di altri certificati DigiCert. Questi eventi hanno attirato l’attenzione sulla gestione dei certificati digitali e sulla sicurezza dei sistemi di protezione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un falso positivo a bloccare certificati legittimi?. Quale attacco ha causato la revoca di massa dei certificati DigiCert?. Perché il malware Zhong Stealer ha attivato l'allarme su Windows 11?. Come verificare se il proprio PC ha ricevuto il fix Microsoft?.? In Breve Attacco a DigiCert a metà aprile ha compromesso 60 certificati tramite file ZIP.. Cybercriminali hanno usato 27 certificati rubati per firmare il malware Zhong Stealer.. Microsoft ha risolto l'errore con l'aggiornamento numero 1.449.430.0 per ripristinare i file.. Il falso positivo è scattato il 30 aprile dopo la revoca dei certificati.. Il 30 aprile Microsoft Defender ha segnalato la presenza di un malware denominato Trojan:Win32Cerdigent.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft Defender: errore su certificati DigiCert causa allarme PC

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