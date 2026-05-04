Meteo Toscana | fase perturbata tra martedì e mercoledì poi graduale miglioramento
La Toscana si prepara a vivere una fase di maltempo tra martedì e mercoledì, con precipitazioni e venti intensi previsti in diverse zone. Dopo questa fase, il quadro meteorologico dovrebbe migliorare gradualmente, portando condizioni più stabili a partire da giovedì. Le previsioni indicano un cambiamento netto rispetto alla prima parte della settimana, con un nuovo quadro di temperature e condizioni atmosferiche che si stabilizzano nel weekend. Gli aggiornamenti sono stati diffusi da Meteo POP, che monitora costantemente gli sviluppi.
Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La settimana in Toscana si apre con un deciso cambio di scenario meteorologico. Una vasta area di bassa pressione interessa la regione portando condizioni di maltempo diffuso, con piogge, rovesci e temporali anche intensi, soprattutto nella giornata di martedì 5 maggio 2026. Di seguito l’analisi dettagliata a cura di Meteo POP, con focus su fenomeni, accumuli e tendenza nei giorni successivi. Martedì 5 Maggio 2026: maltempo diffuso e rischio temporali intensi. La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni perturbate su gran parte della Toscana. Cielo: molto nuvoloso o coperto. Fenomeni: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it
Rapida perturbazione in avvicinamento al Mediterraneo. Piogge in arrivo sia martedì che mercoledì.
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