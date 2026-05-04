Meteo Toscana | fase perturbata tra martedì e mercoledì poi graduale miglioramento

La Toscana si prepara a vivere una fase di maltempo tra martedì e mercoledì, con precipitazioni e venti intensi previsti in diverse zone. Dopo questa fase, il quadro meteorologico dovrebbe migliorare gradualmente, portando condizioni più stabili a partire da giovedì. Le previsioni indicano un cambiamento netto rispetto alla prima parte della settimana, con un nuovo quadro di temperature e condizioni atmosferiche che si stabilizzano nel weekend. Gli aggiornamenti sono stati diffusi da Meteo POP, che monitora costantemente gli sviluppi.

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Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La settimana in Toscana si apre con un deciso cambio di scenario meteorologico. Una vasta area di bassa pressione interessa la regione portando condizioni di maltempo diffuso, con piogge, rovesci e temporali anche intensi, soprattutto nella giornata di martedì 5 maggio 2026. Di seguito l’analisi dettagliata a cura di Meteo POP, con focus su fenomeni, accumuli e tendenza nei giorni successivi. Martedì 5 Maggio 2026: maltempo diffuso e rischio temporali intensi. La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni perturbate su gran parte della Toscana. Cielo: molto nuvoloso o coperto. Fenomeni: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it © Retemeteoamatori.it - Meteo Toscana: fase perturbata tra martedì e mercoledì, poi graduale miglioramento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rapida perturbazione in avvicinamento al Mediterraneo. Piogge in arrivo sia martedì che mercoledì. Sullo stesso argomento Meteo Italia e Toscana: fase instabile in esaurimento, poi ritorno dell’alta pressione e clima più miteGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’evoluzione meteorologica di questi giorni conferma una fase di transizione tipicamente primaverile,... Meteo: da Giovedì nuova fase fortemente perturbata, piogge e temporali intensi a iniziare dal Centro-NordL’Italia sta entrando nuovamente in una fase più dinamica e perturbata. Nei prossimi giorni una vasta saccatura in discesa dal Nord Europa affonderà decisa ... inmeteo.net Meteo in Toscana: cambia tutto, in arrivo pioggia e temporali. Ecco quandoDopo un weekend di 'quasi estate' sull'Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. Da domani, lunedì 4 maggio 2026, ecco il cambiamento evidente. Merito o colpa di una poderosa per ... firenzepost.it